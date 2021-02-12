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У 2020 році "Укрспирт" отримав 32 мільйони чистого прибутку

П'ятниця, 12 лютого 2021, 09:30
 

ДП "Укрспирт" у 2020 році перевиконало річний фінплан та отримало чистий прибуток в 32,2 млн грн а також сплатило рекордну за всю історію роботи "Укрспирту" суму податків - 543,3 млн грн.

Про це повідомив у Facebook в.о. директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун.

За його словами, у 2020-му вперше за 10 років існування "Укрспирт" збільшив об’єми виробництва спирту (6 380 тис дал спирту проти 6 060 тис дал у 2019-му).

 

Також він нагадав, що Фонд держмайна оголосив результати 17 приватизаційних аукціонів об’єктів ДП "Укрспирт" -  це 40% потужностей підприємства.

"Звичайно, були й інші фактори, які вплинули на роботу та фінансові результати. Серед яких - драматичне підвищення ціни на сировину (60%), що зменшило рентабельність, а також поступове погашення кредиторської заборгованості постачальникам (42 млн)", - додав Блескун.

Нагадаємо:

Державне підприємство "Укрспирт" оголосило про пошук рекрутерів, які будуть займатись відбором повноцінного керівника "Укрспирту".

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Економічна правда

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