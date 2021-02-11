Білоруський опозиціонер про купівлю Україною електроенергії: "Фінансуєте кийки, якими нас б’ють"

Глава Народного антикризового управління Білорусі опозиціонер Павло Латушко вважає, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, фінансує режим Лукашенка і збільшує свою енергетичну залежність від Росії.

Джерело: Латушко під час онлайн-дискусії на тему "БелАЕС: порятунок України від відключення електроенергії або фінансування режимів Лукашенко і Путіна", цитує "Радыё Свабода"

Пряма мова: "Фактично, купуючи енергію у атомної електростанції, ви безпосередньо фінансово підтримуєте нелегітимний режим, оплачуючи його примарний, збитковий і явно невигідний для білоруського народу і країни проєкт.

Фактично, ви збільшуєте ризики України від використання АЕС в сусідній державі, фінансуючи небезпеку для України. І ці кошти йдуть на створення великих ризиків. Знову ж таки, ви побічно фінансуєте і спонсоруєте кийки, які сьогодні б'ють братський для України білоруський народ. І тут ми не бачимо двозначності".

Деталі: Латушко висловив думку, що Україна, беручи поставки білоруської електроенергії, не тільки безпосередньо фінансує Олександра Лукашенка і репресії проти білорусів, а й збільшує свою енергетичну залежність від Росії, яка фінансує будівництво БелАЕС.

Президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар підкреслив, що Україна купує електроенергію у єдиної енергосистеми Білорусі, а не у Білоруської АЕС.

Депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Інна Совсун повідомила, що профільний комітет парламенту вже розглянув законопроект про заборону постачання електроенергії з Росії та Білорусі, як це було в минулому році. Однак критично зазначила, що винести його на розгляд можуть вже після закінчення опалювального сезону.

За даними національної енергетичної компанії Укренерго, в січні Україна отримала 180,6 млн кіловат-годин з Білорусі, ще 0,01 млн кіловат-годин - в рамках технологічних потоків, пов'язаних з тим, що поки українська енергосистема інтегрована з системами Росії та Білорусі.

Вперше Білорусі довелося скористатися екстреною допомогою України в зв'язку з зупинкою Білоруської АЕС.

Екстрена допомога Україні з боку Білорусі в січні склала 3,13 мільйона кіловат-годин, тоді як Білорусі знадобилося 0,01 мільйона кіловат-годин української електроенергії, щоб збалансувати роботу білоруської енергосистеми після аварійної зупинки енергоблоку БелАЕС.

Додатково: Білоруська атомна електростанція будується з 2011 року недалеко від Островця Гродненської області, за 22 км від кордону з Литвою, 50 км від Вільнюса і 125 км від Мінська.

Терміни запуску кілька разів переносилися. БелАЕС будує російська державна компанія "Росатом" за рахунок кредиту від Росії.

Литва протестує проти Білоруської АЕС на найвищому державному рівні, в міжнародних структурах. Литву підтримує президент Естонії.

Передісторія:

Україна 1 лютого 20201 року відновила імпорт електроенергії з Росії.

В "Укренерго" заявили, що відповідно до закону "Про ринок електроенергії" на сьогодні немає підстав для обмеження імпорту електроенергії з РФ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що Україна в критичних ситуаціях змушена купувати електрику в Росії, оскільки наша система з радянських часів приєднана до російської і білоруської електросистем.

Українська правда