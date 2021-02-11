ВВП-варанти України можуть вирости в ціні до 140-170% – Deutsche Bank

Завдяки відновленню економіки України ВВП-варанти можуть вирости в ціні до 140-170% порівняно з поточною ринковою ціною 113%.

Про це йдеться в аналітичній записці аналітиків Deutsche Bank, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з аналітичною запискою Deutsche Bank, Мінфін України може продовжити викуп цих цінних паперів.

"Мінфін викупив 10% випущених варантів в минулому році і ми вважаємо, що він зробить це ще", - йдеться у записці.

"Аналітики в своїх розрахунках виходять з припущень, що падіння ВВП України склало в минулому році 4,4%, а в 2021-му економіка виросте на 4,1%. При цьому очікується, що середньорічний курс гривні в цьому році складе 28 грн/долар", - йдеться у повідомленні.

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Нагадуємо:

У серпні 2020-го Україна оголосила про завершення викупу на відкритому ринку близько 10% своїх ВВП-варантів, випущених в ході реструктуризації зовнішнього боргу з терміном дії до 31 травня 2040 року на номінальну суму 3,2 мільярда доларів.

За ВВП-варантами, випущеними державою у 2015-му році Україна має заплатити кредиторам близько 19,1 мільярда гривень протягом 2021-2024 років.

Під час кризи 2015-го року Україні вдалося знизити вартість боргу і не оголосити дефолт.

Тодішня міністерка фінансів Наталія Яресько провела складні переговори з іноземними інвесторами, в результаті яких домовилася про так званий haircut ("стрижка") — скорочення суверенного і гарантованого державою боргу на 20% або 3,6 млрд дол.

Мінфін заявив, що така угода має потрійний ефект.

По-перше, для системи державних фінансів завдяки видовженню в часі боргових виплат вдалося вивільнити 15,3 млрд дол.

По-друге, державний борг вдалося знизити до 71% ВВП.

По-третє, потреба бюджету у фінансуванні у 2019-2025 роках стала нижчою — не перевищувала 10-12% ВВП.

Паралельно Україна випустила особливі цінні папери — інструменти відновлюваної вартості (VRI) або ВВП-варанти.

Дохідність варантів прив'язали до показника ВВП України. Виплати за VRI можливі з 2021 року, але показник ВВП, від якого вони залежатимуть, — це показник розвитку економіки за два роки до того, у 2019 році.