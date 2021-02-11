Марченко про роботу нового голови митниці: Поки зарано давати оцінки

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що у січні планові показники митниці були виконані, за його словами, поки зарано давати оцінки новому голові Держмитслужби.

Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН", передає прес-служба міністерства.

"Ми задоволені результатами роботи податкової за минулий рік - було перевиконано планові показники майже на 50 млрд гривень. І це з огляду на падіння економічної динаміки. За рахунок детінізації і боротьби зі "скрутками" податковій службі вдалось впоратися з поставленим завданням.

З митницею ситуація складніша. Там відбувалися кадрові ротації. Наше незадоволення роботою її керівництва було пов’язані з тим, що не були повністю виконані вимоги щодо виконання і навіть перевиконання бюджетних показників. І при цьому є вимоги здійснювати реформування, адже митниця є високо сенситивним до корупції органом. Зокрема ідеться про викорінення контрабанди. Не збираюся прикривати ці негативні чинники і казати, що там все добре", - сказав міністр.

"Є досить об’єктивний показник митниці – співвідношення товарообігу, що заходить на територію країни, і надходжень від митниці. Були періоди, коли ми виходили на хороші показники роботи. Але вони були нестабільними.

Це свідчило, що там потрібні зміни. І ми їх робили. Попри те, що політично це було досить важко. Але факти є факти, тут треба дивитися лише на результат - або він є, або його немає", - додав він.

При цьому, Марченко заявив, що поки зарано давати оцінки роботи нового голови митниці Павла Рябікіна.

"Поки зарано давати оцінки. У січні планові показники були виконані. Побачимо, як буде у лютому, березні. Все в їхніх руках", - сказав міністр.

Нагадаємо:

Новий голова Держмитслужби Павло Рябікін зараз формує керівництво на рівні регіональних митниць, невдовзі там будуть кадрові зміни, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Президент Володимир Зеленський провів нараду з головою Держмитслужби Павлом Рябікіним щодо перебігу реформування відомства, на якій заявив, що "потрібно прискорити реформування Митниці".

18 листопада Кабмін призначив гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна головою Державної митної служби.

У жовтні Кабмін погодив пропозицію Мінфіну про визнання гендиректора аеропорту "Бориспіль" Павла Рябікіна переможцем конкурсу на вакантну посаду голови Держмитслужби.