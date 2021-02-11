Голова Мінфіну про курс гривні: Є усі підстави, аби він був стабільним
Міністр фінансів Сергій Марченко рекомендував не звертати увагу на незначні коливання курсу гривні, за його словами, є усі підстави, аби він був стабільним.
Про це він сказав в інтерв'ю "УНІАН", передає прес-служба міністерства.
"Це типове сезонне зміцнення гривні. У нас перед посівною кампанією зазвичай обмінюють валюту для закупівлі палива, добрив, насіння. Згадайте, ще два тижні тому був інший тренд.
Рекомендую не звертати увагу на незначні коливання курсу. Є усі підстави, аби він був стабільним", - сказав міністр.
"Так само стабільним він був і торік, незважаючи на кризу. Спостерігалась спекулятивна атака в березні, перед запровадженням карантину, але то було тимчасове явище. Резервів Національного банку достатньо, аби утримати курс. Підстав для погіршення курсової динаміки не бачу", - додав він.
Нагадаємо:
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 13 копійок, встановивши його на 11 лютого на рівні 27,77 гривні.
Найближчим часом курс гривні буде стабільним, його коливання складуть 10%, заявив Марченко.
Раніше Марченко заявляв, що не бачить особливих ризиків у частині валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової у 2021 році, також він впевнений, що НБУ продовжить свою стабільну політику.
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Економічна правда
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