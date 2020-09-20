Марченко про курс гривні у 2021 році: Не бачу особливих ризиків

Голова Мінфіну Сергій Марченко заявив, що не бачить особливих ризиків у частині валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової у наступному році, також він впевнений, що НБУ продовжить свою стабільну політику.

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я почну з цього року. Є впевненість в тому, що НБУ продовжить свою стабільну політику. Це перший чинник. Інший чинник - це макроекономіка. У зв’язку з локдауном у нас баланс імпорту-експорту вирівнюється у цьому році. В наступному він знову ж таки зміниться на користь імпорту. Але ми бачимо можливість перекрити за рахунок інших джерел валютну недостачу.

Тому я не бачу особливих ризиків в частині валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової. Тобто я вважаю, що динаміка буде, волатильність не буде значною і коливатиметься в нинішніх межах", - пояснив Марченко впевненість у міцності гривні у 2021 році.

Водночас у відповідь на питання, чи не завадить утримання курсу гривні 2021 року на рівні 29 грн за долар дефіцит бюджету на рівні 6% ВВП, міністр заявив:

"Навпаки. Ми вважаємо, що одним з джерел покриття дефіциту бюджету у нас є зовнішні запозичення. Це співпраця з МВФ, з нашими міжнародними партнерами. Це обов'язкова умова для наступного року. Тобто ми не розглядаємо інших варіантів. Самостійно ми поки що не готові фінансувати дефіцит бюджету. Тому це буде притік валюти, який дозволить нам профінансувати дефіцит.

Закиди щодо величини дефіциту бюджету я вважаю необґрунтованими з декількох причин. Перша причина - це цикли економічної динаміки. У цьому році всі країни світу пережили страшенну кризу. Економічний спад сягав рівня 50-річної давнини".

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Нагадаємо:

Середньорічний курс долара до гривні у 2021 році очікується на рівні 29,1 гривні за долар.

Кабмін представив у Раді проєкт держбюджету-2021, нардепи від різних фракцій та груп розкритикували документ, назвавши його, зокрема, "утопією" і "катастрофою" і заявили про необхідність доопрацювання.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що країна потребує рестарту, а проєкт бюджету-2021 можна назвати бюджетом можливостей для подальшого розвитку.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що серед основних пріоритетів проєкту держбюджету-2021 - підвищення мінімальної зарплати (на це передбачено 41,4 млрд грн), якісна освіта (+34 млрд грн), доступна медицина (+27,5 млрд грн), у тому числі 2,6 млрд грн на COVID-вакцинацію.

14 вересня Кабінет міністрів затвердив проєкт закону "Про Державний бюджет України на 2021 рік" і направив його на розгляд Верховної Ради.

Кабінет міністрів у проєкті державного бюджету на 2021-й рік заклав 270,35 мільярдів граничного обсягу дефіциту.

На засіданні 14 вересня проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський.

Компанії-члени Європейської Бізнес Асоціації розкритикували проєкт держбюджету на 2021 рік, зокрема, вважають категорично неприйнятним збільшення податків та зборів задля збалансування бюджетних надходжень.

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