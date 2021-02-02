У Мінфіні прогнозують коливання курсу гривні у межах 10%

Найближчим часом курс гривні буде стабільним, його коливання складуть 10%.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Ризик того, що можуть бути різкі коливання курсу на сьогодні відсутні. Немає підстав вважати, що гривня повинна або сильно зміцнитися, або сильно девальвувати", - підкреслив Марченко.

За словами міністра, коливання курсу в 10% вважаються нормальними і за таких умов не має бути валютних спекуляцій.

Нагадаємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 7 копійок, встановивши його на 2 лютого на рівні 28,06 гривні.

Раніше Марченко заявляв, що не бачить особливих ризиків у частині валютно-курсової політики і стабільності валютно-курсової у 2021 році, також він впевнений, що НБУ продовжить свою стабільну політику.

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Економічна правда