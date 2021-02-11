Неповний 2020 рік "Енергоатом" завершив із чистим збитком 5,3 мільярди – StateWatch

За три квартали 2020 року Національна атомна компанія "Енергоатом" відзвітувала про чисті збитки на суму 5,3 мільярда гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

При цьому за результатами 2019 року "Енергоатом" відзвітував про 3,8 млрд грн прибутку. У той час як 2018 рік завершений також із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн.

"На сьогодні для компанії склалась досить критична ситуація у зв’язку із значним нарощенням дебіторської заборгованості основних покупців, зокрема ДП "Гарантований покупець" (реалізація електричної енергії на виконання спеціальних обов’язків), ПрАТ НЕК "Укренерго" (реалізація електричної енергії з метою врегулювання небалансів та на балансуючому ринку), при відсутності ефективних механізмів вирішення питання погашення заборгованості", - йдеться у поясненні "Енергоатому" до власного фінзвіту.

Варто відзначити тенденцію до скорочення персоналу. За підсумками III кварталу 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на "Енергоатомі" становила 33 589 осіб, що на 581 особу менше за аналогічний період 2019 року.

З березня 2020 року обов’язки президента "Енергоатома" виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції. До цього обов’язки президента компанії виконував колишній голова Рівненської АЕС Павло Павлишин.

У жовтні 2020 року Кабмін почав службову перевірку керівника "Енергоатома" Котіна через корупційне порушення. Про результати такої перевірки уряд не повідомляв.

10 лютого НАБУ почало обшуки на "Енергоатомі" через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року, про що повідомили в САП. Раніше ЗМІ неодноразово писали про аукціони держкомпанії, які приносили збитки державній компанії на користь компаніям Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського.

На додатковий запит StateWatch до Міністерства енергетики, яке контролює "Енергоатом", про загальний фінансовий результат держкомпанії за повний минулий рік, там відповіли, що така інформація буде доступна лише в кінці лютого.

На питання, які заходи вжили в міністерстві, щоб ліквідувати збитковість "Енергоатому", не відповіли.

Раніше народний депутат Гео Лерос заявив, що нардеп Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров отримали контроль над "Енергоатомом".

Нагадуємо:

Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" створена у жовтні 1996 року.

Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.

Україна посідає восьме місце в світі за показником встановленої потужності АЕС.

Економічна правда