Деркач і Татаров отримали контроль над "Енергоатомом" – Лерос

Андрій Деркач

Народний депутат Андрій Деркач і заступник голови Офісу президента Олег Татаров контролюють державного енергетичного монополіста "Енергоатом".

Про заявив народний депутат Гео Лерос на своєму Youtube-каналі.

Посилаючись на заяву народного депутата Володимира Ар'єва, Лерос заявив, що передача контролю над держкомпанією Деркачу є "платою президента Володимира Зеленського за публікацію" так званих "плівок Байдена".

Як повідомляє Лерос, Татаров "рейдернув" активи компанії "Укрбуд" у колишнього власника Максима Микитася. "Укрбуд" здійснює будівництво сховища відпрацьованого ядерного палива.

"Татаров завів на "Енергоатом" Сергія Россоху, який був головним слідчим Закарпатської області часів президентства Віктора Януковича. Россоха призначений на посаду директора фізичного захисту та спеціальної безпеки "Енергоатому", щоб дерибанити секретні статті бюджету державної монополії", – заявив Лерос.

За словами нардепа, новий директор вирішив "розпиляти" 420 мільйонів гривень на завершення будівництва сховища в обхід тендеру, хоча до цього всі закупівлі проводились на Prozorro.

Економічна правда