Верховний суд зняв арешт з акцій і майна Промінвестбанку

Верховний суд задовольнив касаційну скаргу Промінвестбанку та скасував рішення судів попередніх інстанцій про накладення арешту на акції банку, його рухоме та нерухоме майно, майнові права, рахунки в інших банках, а також банку заборонялось здійснювати ліквідацію чи реорганізацію юрособи.

Про це повідомляє Finbalance з посиланням на рішення суду від 27 січня 2021 року.

Видання нагадує, що рішеннями Госпсуду Києва від 10 березня 2020 року та Північного апеляційного госпсуду від 1 вересня 2020 року на вимогу ТОВ "Крим Дівелопмент", яке пов"язане із Ігорем Коломойським та його партнерами, був накладений арешт на акції банку.

Зазначається, що ТОВ "Крим Дівелопмент" - одна із компаній "приватівців", які на підставі рішення Арбітражного суду Гааги стягують з РФ компенсацію за нерухомість, відібрану в них у Криму після анексії півострова Росією.

Нагадаємо:

Верховний Суд не задовольнив скаргу російської держкомпанії ВЕБ.РФ проти Мін'юсту України щодо заборони продажу акцій Промінвестбанку.

Раніше в рамках виконання рішення Арбітражного суду (м. Гаага, Нідерланди) українські суди наклали арешт в т.ч. на 99,77% акцій Промінвестбанку, які належали ВЕБ.РФ. Згодом біржа "ПФТС" повідомляла, що 04.03.2020 відбувся аукціон, на якому в межах виконавчого провадження були продані 99,77% акцій Промінвестбанку за 268,7 млн грн.

Переможцем аукціону стало ТОВ "ФК "Фортіфай", яке сплатило вказану суму. При цьому в жовтні-листопаді 2020 року АМКУ і НБУ надали дозволи компанії Сергія Тігіпка на придбання ФК "Фортіфай" (перед цим серед власників фінкомпанії з’явилися люди з оточення І.Коломойського).