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"Енергоатом" продав електроенергію майже вдвічі дешевше за ринкові ціни

Понеділок, 16 листопада 2020, 17:28
 

На аукціоні минулого тижня Енергоатом продав 85% пропозиції електроенергії за ціною 650 гривень за МВт/год компаніям Ахметова та Коломойського. Різниця ціни з ринковою становить 42%.

Про це повідомляють Наші гроші.

Так, аукціон відбувся 13 листопада. На ньому було виставлено 168 тисяч МВт/год.

Участь взяли 8 компаній, проте 85% електроенергії перейшли до компаній ДТЕКу та Юнайтед Енерджі. Ці групи пов’язані із Ахметовим та Коломойським. 

ціна, грн за МВт-год

МВт-год

Дніпро-Енерго (Інтерпайп)

943

9 000

НЕК Укренерго

920

1 200

ДЕ Трейдинг (Донбасенерго)

902

6 000

Екотехноінвест

910

120

Мартин Трейд

850

120

НЕК

795

6 000

Д. Трейдинг (ДТЕК)

650

72 000

Юнайтед Энерджі

650

73 320

Їхні пропозиції становили 650 гривень на МВт/год, хоча ринкова становить 1120 гривень - тобто з різницею у 42%. 

Усього цим двом компаніям було продано понад 145 тисяч МВт/год на суму 94,5 мільйона гривень. При цьому втрати (у порівнянні з ринковою ціною) становили понад 68 мільйонів. 

У "Наші гроші" зазначають, що такі дисконти є рекордними, адже зазвичай становлять до 10%. Також, "придбання цими компаніями дешевої електроенергії посилило їхню силу на ринку та погіршила проблему монополізації ринку". 

Схожа ситуація сталася на аукціоні 11 листопада, де за ринкової ціни у 1472 гривні "Метінвест" Ріната Ахметова (а саме - Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча) придбав електроенергію за 1286 гривень.

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Економічна правда
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