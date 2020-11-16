"Енергоатом" продав електроенергію майже вдвічі дешевше за ринкові ціни
На аукціоні минулого тижня Енергоатом продав 85% пропозиції електроенергії за ціною 650 гривень за МВт/год компаніям Ахметова та Коломойського. Різниця ціни з ринковою становить 42%.
Про це повідомляють Наші гроші.
Так, аукціон відбувся 13 листопада. На ньому було виставлено 168 тисяч МВт/год.
Участь взяли 8 компаній, проте 85% електроенергії перейшли до компаній ДТЕКу та Юнайтед Енерджі. Ці групи пов’язані із Ахметовим та Коломойським.
|
ціна, грн за МВт-год
|
МВт-год
|
Дніпро-Енерго (Інтерпайп)
|
943
|
9 000
|
НЕК Укренерго
|
920
|
1 200
|
ДЕ Трейдинг (Донбасенерго)
|
902
|
6 000
|
Екотехноінвест
|
910
|
120
|
Мартин Трейд
|
850
|
120
|
НЕК
|
795
|
6 000
|
Д. Трейдинг (ДТЕК)
|
650
|
72 000
|
Юнайтед Энерджі
|
650
|
73 320
Їхні пропозиції становили 650 гривень на МВт/год, хоча ринкова становить 1120 гривень - тобто з різницею у 42%.
Усього цим двом компаніям було продано понад 145 тисяч МВт/год на суму 94,5 мільйона гривень. При цьому втрати (у порівнянні з ринковою ціною) становили понад 68 мільйонів.
У "Наші гроші" зазначають, що такі дисконти є рекордними, адже зазвичай становлять до 10%. Також, "придбання цими компаніями дешевої електроенергії посилило їхню силу на ринку та погіршила проблему монополізації ринку".
Схожа ситуація сталася на аукціоні 11 листопада, де за ринкової ціни у 1472 гривні "Метінвест" Ріната Ахметова (а саме - Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча) придбав електроенергію за 1286 гривень.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua