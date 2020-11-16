"Енергоатом" продав електроенергію майже вдвічі дешевше за ринкові ціни

На аукціоні минулого тижня Енергоатом продав 85% пропозиції електроенергії за ціною 650 гривень за МВт/год компаніям Ахметова та Коломойського. Різниця ціни з ринковою становить 42%.

Про це повідомляють Наші гроші.

Так, аукціон відбувся 13 листопада. На ньому було виставлено 168 тисяч МВт/год.

Участь взяли 8 компаній, проте 85% електроенергії перейшли до компаній ДТЕКу та Юнайтед Енерджі. Ці групи пов’язані із Ахметовим та Коломойським.

ціна, грн за МВт-год МВт-год Дніпро-Енерго (Інтерпайп) 943 9 000 НЕК Укренерго 920 1 200 ДЕ Трейдинг (Донбасенерго) 902 6 000 Екотехноінвест 910 120 Мартин Трейд 850 120 НЕК 795 6 000 Д. Трейдинг (ДТЕК) 650 72 000 Юнайтед Энерджі 650 73 320

Їхні пропозиції становили 650 гривень на МВт/год, хоча ринкова становить 1120 гривень - тобто з різницею у 42%.

Усього цим двом компаніям було продано понад 145 тисяч МВт/год на суму 94,5 мільйона гривень. При цьому втрати (у порівнянні з ринковою ціною) становили понад 68 мільйонів.

У "Наші гроші" зазначають, що такі дисконти є рекордними, адже зазвичай становлять до 10%. Також, "придбання цими компаніями дешевої електроенергії посилило їхню силу на ринку та погіршила проблему монополізації ринку".

Схожа ситуація сталася на аукціоні 11 листопада, де за ринкової ціни у 1472 гривні "Метінвест" Ріната Ахметова (а саме - Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча) придбав електроенергію за 1286 гривень.