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На стимулювання ринку іпотеки у цьому році потрібно буде 300 мільйонів – Мінфін

Середа, 10 лютого 2021, 13:05
 

На програму "5-7-9%" та підтримку іпотечних кредитів є 2 млрд грн, за розрахунками Мінфіну, на стимулювання ринку іпотеки у цьому році потрібно буде із цієї суми 300 млн грн.

Про це під час VII Legal Banking Forum заявив заступник міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, передає FinClub.

"У нас є 2 млрд грн на програму "5-7-9%" і підтримку іпотечних кредитів. По нашим розрахункам, на стимулювання ринку іпотеки в цьому році нам потрібно буде із цих 2 млрд грн десь 300 млн грн", - сказав заступник міністра.

Нагадаємо:

Відшкодування за іпотекою під 7% стане доступною з 1 березня, водночас, уряд працюватиме над можливість іпотечного кредитування під 5% у 2021 році.

Витрати бюджету на компенсацію відсоткової ставки за нещодавно ухваленою програмою "Доступної іпотеки" можуть сягати 5 мільярдів гривень за умови щорічного зростання іпотечного портфелю 30%.

Уряд затвердив постанову щодо "доступної іпотеки": ставку за кредитами визначили в межах 7% річних.

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