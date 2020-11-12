70% українців думають, що олігархи скуплять більшість земель після відкриття ринку

Майже 70% українців погоджуються з тим, що олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель після відкриття ринку.

Джерело: результати опитування фонду "Демініціативи" ім. Ілька Кучеріва спільно з соцслужбою центру Разумкова, проведеного з 14 по 19 серпня 2020 року

Дослівно: "Станом на середину серпня громадська думка стосовно купівлі-продажу землі була розділена: з одного боку, 43% респондентів впевнені, що земля у принципі не може бути об’єктом купівлі-продажу.

З іншого – 44% респондентів допускають купівлю-продаж, проте серед них немає одностайності щодо умов обігу землі".

Деталі: Зокрема, 19% вважають, що землю можна продавати тільки, якщо покупці не будуть іноземцями; 11% вважають, що ринок землі можна відкривати, якщо є обмеження на величину площі землі, що продається одній людині чи фірмі; 9% вважають, що землю можна продавати, якщо буде закріплена мінімальна ціна; 4% впевнені, що продаж землі має відбуватися вільно і без обмежень.

Не змогли визначитися з відповіддю 13% громадян.

Крім того, 69,2% опитаних вважають, що після відкриття ринку землю олігархи скуплять більшість сільськогосподарських земель.

Дослідження провів фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою центру Разумкова з 14 по 19 серпня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Було опитано 2022 респонденти віком від 18 років методом інтерв’ю "обличчям до обличчя".

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства королівства Нідерландів.

Нагадаємо:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

4 травня до Конституційного суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

Українська правда