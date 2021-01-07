У перші дні 2021-го НБУ купив і продав на міжбанку по 20 мільйонів доларів

Нацбанк у період з 4 по 6 січня 2021 року купив на міжбанку 20 млн доларів та продав стільки ж.

Про це свідчать дані НБУ.

Зазначимо, що в останній тиждень 2020 року (з 28 по 31 грудня) регулятор продав на міжбанківському ринку 46,3 млн доларів.

Загалом у 2020 році НБУ купив на міжбанку валюти на 4,93 млрд доларів і продав на 3,89 млрд доларів. Минулого року чиста купівля валюти склала 1,038 млрд доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк у період з 21 по 24 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 млн доларів, не купуючи валюту.

Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.

Нацбанк 30 листопада - 4 грудня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснював інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.

Нацбанк 23-27 листопада не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

16-20 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Економічна правда