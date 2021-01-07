За день до локдауну бізнес не розуміє, за якими правилами доведеться працювати – ЄБА

Бізнес занепокоєний ситуацією, що склалась із карантинними обмеженнями: 5 січня на закритому засіданні уряду до товарів, дозволених до реалізації під час січневого локдауну, додали пресу і побутову хімію, але станом на вечір 6 січня відповідна нова постанова Кабміну оприлюднена не була.

Про це йдеться у заяві Європейської Бізнес Асоціації від 6 січня.

"За інформацією, оприлюдненою в медіа, до товарів, дозволених до реалізації було додано пресу та побутову хімію. Проте, станом на вечір 6 січня відповідна нова постанова КМУ оприлюднена не була.

Натомість, місцеві органи влади вже почали видавати проколи на основі попередньої редакції постанови. Так, наприклад, київська місцева влада видала протокол рішення, відповідно до якого продаж преси і побутової хімії, заготівля відходів - заборонена (протокол № 74 засідання штабу із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації)", - підкреслили в асоціації.

Зазначимо, що станом на 14:50 7 січня нова постанова щодо дозволу реалізації преси і побутової хімії не була опублікована на Урядовому порталі.

"Таким чином, за день до локдауну бізнес не розуміє, за якими правилами йому все ж доведеться працювати. Більше того, бізнес має за один день провести інвентаризацію продукції, аби розуміти, що прибирати, а що залишати на полицях. Якщо ж на полиці виявиться товар, який продавати не можна, то штраф складатиме 17 тис грн", - наголосили в ЄБА.

"Подібні рішення аж ніяк не схожі на прагнення до встановлення чесних та прозорих правил гри в країні. Адже за день до локдауну бізнес опиняється в умовах, коли незрозуміло, за продаж якої продукції можуть накладатись штрафи. А, відповідно, і не має можливості цього уникнути.

Водночас, все ж залишається незрозумілим, чому дозволили саме продаж лише побутової хімії та преси", - йдеться у позиції ЄБА.

В асоціації не розуміють, чому залишилась заборона на продаж тютюнових виробів, наявних в місцях продажу продуктів харчування, до яких споживачі вже отримали безперешкодних доступ.

"Втрати державного бюджету від не сплати лише акцизного податку з тютюнових виробів становитимуть щонайменше 150 млн гривень. Крім того, здорова логіка підказує, що навіть якщо цю продукції не можна буде купити в офіційній торговій мережі, то її можна буде придбати нелегально і тут виникатиме питання якості продукції, безпечності та сплачених з неї податків", - підкреслюють в ЄБА.

Також наголошується, що уряд не врахував потреби людей похилого віку, які не вміють робити інтернет-замовлення з магазинів.

"Тож в цьому контексті бізнес-спільнота пропонує надати в магазині доступ споживачам до всього асортименту продукції, якщо вже йому дозволено працювати", - стверджують в асоціації.

"Крім того, адресна доставка створює додаткове фінансове навантаження на населення, а її здійснення потребує часу (до декількох днів).

Ураховуючи, що Кабміном не було проінформовано населення про перелік товарів, що потрапить під заборону, у перші ж дні дії заборони споживачі можуть стикнутись з неможливістю придбати товари повсякденного вжитку і тютюнові вироби", - додали в організації.

ЄБА звернулась до уряду із закликом максимально швидко опублікувати прийняту постанову, "аби бізнес розумів, як йому діяти з 8 січня".

"Крім того, КМУ слід надати роз'яснення, яким буде користуватись Держпродспоживслужба, щодо того, які товари можна реалізовувати, аби розуміти, якими товарами можна торгувати і не було неаргументованих штрафів для легального бізнесу.

В той же час, на місцевому рівні місцевим органам влади необхідно якнайшвидше переписати протоколи у відповідності до нової редакції постанови КМУ, аби унеможливити зловживання, порушення прав бізнесу та неаргументовані штрафи в регіонах", - додали в асоціації.

Нагадаємо:

Раніше Американська торговельна палата звернула увагу, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

Міністр же охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ЗМІ поширили інформацію про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня, зазначивши, що це не відповідає дійсності.

Водночас МОЗ ініціював конкретизацію і розширення переліку того, що буде дозволено і заборонено до продажу.

Згодом представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан повідомив, що Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня конкретизував список товарів, дозволених до продажу під час локдауну в Україні, і додав туди побутову хімію та пресу.

Економічна правда