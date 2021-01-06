Уряд дозволив продавати побутову хімію під час локдауну

Кабінет міністрів на позачерговому засіданні 5 січня конкретизував список товарів, дозволених до продажу під час локдауну в Україні і додав туди побутову хімію та пресу.

Джерело: представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова: "На позачерговому засіданні Кабміну сьогодні рішень щодо нових дат локдауну не приймалося. За ініціативи голови МОЗ Максима Степанова було конкретизовано перелік товарів, які можуть підпадати під заборону продажу на час локдауну… Було добавлено можливість продажу побутової хімії і друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати".

Деталі: За словами Мокана, МОЗ ще озвучить перелік дозволів та заборон перед локдауном.

Що передувало: Американська торговельна палата звернула увагу, що на період січневого локдауну супермаркетам заборонили продавати побутову хімію, одяг, пресу та інші товари повсякденного вжитку.

Міністр же охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що ЗМІ поширили інформацію про нібито заборону продажу ліків, ветеринарних препаратів і кормів у супермаркетах під час локдауну з 8 до 25 січня, зазначивши, що це не відповідає дійсності.

Водночас МОЗ ініціював конкретизацію і розширення переліку того, що буде дозволено і заборонено до продажу.

Українська правда