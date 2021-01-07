Вітренко розповів про результати моніторингу роздрібного ринку газу

Міненерго закінчило моніторинг роздрібного ринку газу, показало проблеми на ньому та запропонувало варіант їхнього вирішення.

Про це повідомив у Facebook т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко.

"У відповідності до доручення прем'єр-міністра України Міністерство енергетики зі свого боку закінчило моніторинг роздрібного ринку газу. Ми показали проблеми на цьому ринку.

Ми показали вразливість споживачів до зловживань на цьому ринку, так само як вразливість споживачів і до стрімкого зростання ринкових цін", - написав він.

"Субсидії є механізмом державної допомоги тим, хто не може сплачувати справедливу ринкову ціну.

Але субсидії не вирішують проблему вразливості споживачів до зловживань на ринку природного газу, коли споживачі сплачують ціну, вищу за справедливий ринковий рівень. Так само субсидії не вирішують проблему вразливості споживчів до значного та стрімкого збільшення ринкової ціни", - додав Вітренко.

За його словами, Міненерго запропонувало варіант вирішення цієї проблеми, наразі він опрацьовується з іншими міністерствами.

"Починаючи з понеділка я буду більш детально інформувати вас про прогрес з вирішенням цієї проблеми", - зазначив т.в.о. міністра.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль доручив т.в.о. глави Міненерго спільно з Антимонопольним комітетом перевірити обгрунтованість цін на газ.

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Економічна правда