Стало відомо, скільки "Нафтогаз" заплатив за велике родовище сланцевого газу

НАК "Нафтогаз України" придбала 100% в статутному капіталі ТОВ "Надра Юзівська" за 15 мільйонів доларів (близько 420 мільйонів гривень).

Про це повідомив голова правління НАК "Надра України" Тарас Кузьмич в інтерв'ю Nadra.info.

За його словами, угода була укладена за оціночною вартістю підприємства.

"Надра Юзівська" володіє спеціальним дозволом на Юзівську ділянку до 2063 року.

Нагадуємо:

Кабінет Міністрів на засіданні 16 грудня затвердив розпорядження щодо купівлі НАК "Нафтогаз України" 100% статутного капіталу у ТОВ "Надра Юзівська", чий потенціал перевищує 3 трильйони куб. м умовного палива.

Юзівська площа має території у 8 тисяч квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів.

У 2013 році ТОВ "Надра Юзівська" підписали угоду про розподіл продукції з компанією Shell. Остання вийшла з угоди у 2015 році.

У 2016 році нідерландська Yuzgaz перемогла у конкурсі. У грудні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив передачу 90% прав і обов'язків ТОВ "Надра Юзівська" на користь компанії Yuzgaz B.V. (Нідерланди) з інвестором-оператором проекту в особі словацької Nafta a.s.

У грудні 2019 року голова Державної служби геології та надр Роман Опімах повідомив, що словацька Nafta a.s., що належить холдингу EPH Group, відмовилася від участі в проекті.