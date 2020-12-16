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Кабмін дозволив "Нафтогазу" розробляти Юзівську площу

Середа, 16 грудня 2020, 15:18
 

Кабінет Міністрів на засіданні 16 грудня затвердив розпорядження щодо купівлі НАК "Нафтогаз України" 100% статутного капіталу ТОВ "Надра Юзівська", чий потенціал перевищує 3 трильйони куб. м умовного палива.

Завдяки розпорядженню Кабміна "Нафтогаз" зможе почати розробку родовищ Юзівської площі.

Вона має території у 8 тисяч квадратних кілометрів у межах Донецької та Харківської областей. "Надра України" оцінює потенціал площі у понад 3 трильйони кубічних метрів умовного палива, а річний видобуток прогнозується на рівні 10-20 мільярдів кубічних метрів. 

На цій території "Нафтогаз" має намір перевірити концепцію розробки газу щільних піщаників. 

У постанові йдеться про купівлю 99% статутного капіталу у ПАТ "Надра України" та 1% у його "дочки" - "Український геологічний науково-виробничий центр".

Далі "Надра України" та "Нафтогаз" мають подати заяви до Антимонопольного комітету України щодо надання дозволу на концентрацію.

Нагадаємо

Раніше у "Нафтогазі" повідомляли, що через півроку після підписання договору з Кабміном "Нафтогаз" буде готовий самостійно починати буріння на Юзівській площі.

Економічна правда

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Нафтогаз газ Кабмін

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