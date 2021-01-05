Офіційний курс: гривня ослабла до долара і євро

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 16 копійок, встановивши його на 5 січня на рівні 28,43 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 34,94 грн (на 4 січня - 34,74 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 11 копійок, встановивши його на 30 грудня - 4 січня на рівні 28,26 гривні.

4 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.

4 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,43 - 28,45 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановились на рівні 28,30 - 28,33 гривні.

30 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,19 - 28,21 гривні.

Економічна правда