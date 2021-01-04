В останній тиждень 2020 року Нацбанк продав на міжбанку 46 мільйонів доларів

Протягом 28-31 грудня Нацбанк продав на міжбанківському ринку 46,3 млн доларів.

Про це свідчать дані регулятора.

Зазначається, що усю суму продав у ході інтервенцій за єдиним курсом розміщення пропозиції з купівлі іноземної валюти (Matching).

При цьому, НБУ другий тиждень поспіль не проводив інтервенції з купівлі валюти.

Загалом із початку 2020 року НБУ купив на міжбанку валюти на 4,93 млрд доларів і продав на 3,89 млрд доларів. Минулого року чиста купівля валюти склала 1,038 млрд доларів.

Нагадаємо:

Нацбанк у період з 21 по 24 грудня продав на міжбанківському валютному ринку 43,1 млн доларів, не купуючи валюту.

Протягом 7-11 грудня Нацбанк купив на міжбанківському валютному ринку 79 млн доларів.

Нацбанк 30 листопада - 4 грудня не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку - регулятор не здійснював інтервенцій уже четвертий тиждень поспіль.

Нацбанк 23-27 листопада не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

16-20 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій на міжбанківському валютному ринку.

Протягом 9-13 листопада Нацбанк не проводив інтервенцій як з продажу, так і з викупу валюти на міжбанку.

Економічна правда