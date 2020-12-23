Уряд встановив плату за проїзд дорогами, побудованими на умовах концесії

Уряд схвалив постанову, якою встановив максимальний розмір плати за разовий проїзд дороами, побудованими на умовах концесії.

Про це у Telegram повідомив нардеп від "ЄС" Олексій Гончаренко.

Відповідно до документа, який оприлюднив Гончаренко, ставка плати за кожен кілометр відстані (у євро):

для мотоциклів з причепом (коляскою) і без нього, легкових авто - 0,023;

для легкових авто з причепом з кількістю місць для сидіння до 10 (включно з водієм), вантажних авто з дозволеною максимальною масою до 3,5 т - 0,023;

для вантажних авто з дозволеною максимальною масою від 3,5 до 12 т, автопоїздів з дозволеною максимальною масою до 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння від 10 до 29 і з дозволеною максимальною масою не більше 12 т - 0,045;

для вантажних авто та автопоїздів з дозволеною максимальною масою більше 12 т, автобусів з кількістю місць для сидіння більше 29 і з дозволеною максимальною масою понад 12 т.

Нагадаємо:

В Україні планують реалізувати державно-приватне партнерство на шести ділянках доріг, які презентували потенційним інвесторам.

Криклій уточнив, що йдеться про дороги Харків-Дніпро-Запоріжжя (M-29, M-04, M-18); Бориспіль-Полтава (М-03); Херсон-Миколаїв (М-14); Київ-Житомир-Рівне (М-06); Ягодин-Ковель-Луцьк (М-07, М-19); Дніпро-Кривий Ріг-Миколаїв (M-04, H11).

За його словами, ці автошляхи сполучають 10 областей України, і понад 12 мільйонів жителів зможуть на собі відчути покращення дорожньої інфраструктури.

Економічна правда