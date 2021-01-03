Новини вихідних: рекорди Bitcoin та відмова у сертифікації Nord stream - 2

Про ціни на нафту. За підсумками 2020 роки контракт на Brent подешевшав майже на 22%, а на WTI впав майже на 21%.

Про рекорди Bitcoin. Криптовалюта Bitcoin б'є рекорд четвертий день поспіль, ціна перевалила за 34 тисячі доларів.

Про відмову у сертифікації Nord stream - 2. Норвезька компанія DNV GL, яка повинна була сертифікувати газопровід "Північний потік-2" після закінчення його будівництва, відмовилася надавати цю послугу після нових санкцій США.

Про торговельний дефіцит. Торговий дефіцит України знизився більш ніж удвічі за підсумками 2020 року - з 10,22 мільярдів доларів до 4,9 мільярдів.

Про газ з Хорватії. 1 січня танкер з США поставив першу партію скрапленого газу на хорвацький СПГ, оператор ГТС працює над транспортуванням газу з цього терміналу до України.