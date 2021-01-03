США поставили скраплений газ в Хорватію: оператор ГТС хоче транспортувати його до України

1 січня танкер з США поставив першу партію скрапленого газу на хорватський СПГ, оператор ГТС працює над транспортуванням газу з цього терміналу до України.

Про це повідомляє голова оператору ГТС Сергій Макогон.

За його словами, постачання до Хорватії означає початок комерційного використання об'єкту. "Це плавучий LNG-термінал має потужність 2,6 мільярда кубічних метрів газу щорічно, що дозволить Хорватії диверсифікувати постачання газу - до цього часу країна покладалася на російський газ та газ власного видобутку".

Наразі Оператор ГТС України разом з угорським оператором ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу до України.

"Це створить додатковий маршрут постачання газу у країну з альтернативних джерел, що зміцнить нашу енергетичну безпеку", - резюмував він.