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США поставили скраплений газ в Хорватію: оператор ГТС хоче транспортувати його до України

Неділя, 3 січня 2021, 13:55
 

1 січня танкер з США поставив першу партію скрапленого газу на хорватський СПГ, оператор ГТС працює над транспортуванням газу з цього терміналу до України. 

Про це повідомляє голова оператору ГТС Сергій Макогон.

За його словами, постачання до Хорватії означає початок комерційного використання об'єкту. "Це плавучий LNG-термінал має потужність 2,6 мільярда кубічних метрів газу щорічно, що дозволить Хорватії диверсифікувати постачання газу - до цього часу країна покладалася на російський газ та газ власного видобутку".

Наразі Оператор ГТС України разом з угорським оператором ГТС працює над створенням гарантованих потужностей для транспортування газу з цього терміналу до України. 

"Це створить додатковий маршрут постачання газу у країну з альтернативних джерел, що зміцнить нашу енергетичну безпеку", - резюмував він.

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ГТС газ

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