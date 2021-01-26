Окупанти у Криму "продали" винзавод "Коктебель" за 110 мільйонів рублів
В окупованому Криму "продали" завод марочних вин "Коктебель" за 110,2 млн рублів ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", який був орендарем об'єктів заводу.
Про це повідомляється на російському сайті для розміщення інформації про проведення торгів.
"Переможцем аукціону 26 січня визнаний учасник №538005 – Товариство з обмеженою відповідальністю "Завод марочних вин Коктебель", який запропонував під час проведення торгів найвищу ціну лота №1 у розмірі 110 млн 178 тис рублів з урахування ПДВ", - йдеться на сайті.
Окрім ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель", до аукціону також допустили "НТЦ "Кристаллкор" з РФ (Санкт-Петербург) і фізособу Андрія Шкловського, він є засновником ТОВ "Бонусмолл" у Пермі (Росія).
Як повідомляє "Крим.Реалії", раніше до аукціону не допустили московське АТ "Новий бізнес парк", бо компанія не подала повний пакет документів.
Як зазначає "Крим.Реалії", ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель" заснували в жовтні 2014 року. Компанія на 99,8% належить ТОВ "Гатчинський спиртовий завод" з Ленінградської області РФ.
"Підприємство належить Михайлу Якубчику, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна", - пишуть "Крим.Реалії".
Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році.
Завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 млн літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.
Нагадаємо:
Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон завод марочних вин "Коктебель" зі стартовою ціною 100 млн рублів.
Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".
Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.
Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.
У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".
У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.
Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".
Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.
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