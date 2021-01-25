Фонд держмайна оскаржуватиме рішення суду щодо конкурсу на "Центренерго"

Фонд держмайна буде оскаржувати у суді рішення Госпсуду м. Києва, яким був скасований наказ щодо визнання конкурсу на "Центренерго" у 2018 році таким, що не відбувся.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

21 січня Госпсуд м.Києва повідомив про рішення скасувати наказ Фонду державного майна України від 13.12.2018. Цей наказ визначав проведений конкурс на приватизацію "Центренерго" таким, що не відбувся.

Наразі текст рішення суду від 12 січня 2021 року не внесено до бази Єдиного державного реєстру судових рішень.

Нагадаємо:

Конкурс з продажу державного пакета акцій ПАТ "Центренерго" мав відбутися 13 грудня 2018 року, проте учасників конкурсу до нього не допустили через порушення законодавства, а конкурс було скасовано.

Екскерівник Фонду Віталій Трубаров пояснив, що "за інформацією наданою правоохоронними органами, кінцевим бенефіціарним власником одного з претендентів є особа, яка також є засновником та контролером компаній, зареєстрованих на території РФ, про що учасник не повідомив в конкурсній документації".

Одна з компаній-учасниць аукціону - ТОВ "Укрдонінвест" (Київ), бенефіціаром якого є Віталій Кропачов. "Укрдонінвест" звернувся до Госпсуду з проханням визнати недійсним наказ ФДМ щодо скасування конкурсу.

У січні 2020 року Госпсуд заблокував підготовку Фондом держкомпанії до приватизації, та згодом у лютому заборону скасував.

У Фонді держмайна хочуть продати Центренерго у кінці 2021 року, якщо Верховна Рада дозволить проведення великої приватизації.