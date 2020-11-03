У Мінцифри вважають, що ринок ІТ в Україні збільшиться вдвічі за два роки

Завдяки новому правовому режиму для ІТ компаній "Дія.City" Україна зможе стати лідером у цифровій трансформації вже за два роки та збільшити власний ІТ ринок у 2 рази.

Про це під час брифінгу у вівторок, 3 жовтня, заявив віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"За даними служби статистики, наш законопроєкт "Дія.City", і ця спеціальна електронна країна, яку ми створюємо, допоможе збільшити у 2 рази експорт та об'єми ринку за кілька років. На сьогодні це 5 мільярдів, ми плануємо за 3-4 роки збільшити до 11-12 мільярдів доларів об’єм всього ринку", - розповів Федоров.

За його словами, кількість робочих місць в ІТ сфері зросте до 450 тисяч за 3-4 роки, тобто удвічі.

У "Дія.City" можна буде за декілька хвилин зареєструвати свою компанію, сплачувати податки та укладати трудові відносини. На думку Федорова, "Дія.City" допоможе детінізації частині ІТ індустрії.

Для того, аби стати резидентом "Дія.City", компанія має відповідати певним критеріям. Зокрема, вона повинна мати не лише "засновника, директора та бухгалтера", а "має бути штат, середня заробітна плата приблизно 1200 євро, і, дуже важливо, щоб близько 80% виручки - це експортна діяльність".

У Мінцифри також подбали про невтручання правоохоронних органів та заклали відповідні норми: для того, щоб прийти в компанію, потрібно мати санкцію в голови прокуратури в області або на рівні Генпрокуратури. "Ми вирішуємо 99% проблемних кейсів", - заявили у відомстві.

Також відомство одночасно працює над проєктом Е-резидентства для іноземних компаній: "Ми хочемо, щоб в "Дія.City" могли розвиватися не тільки українські компанії, а також компанії з усього світу".

Раніше повідомлялось, що Мінцифри хоче запустити віртуальну вільну економічну зону "Дія.City" до 2021 року.

Економічна правда



