Роздрібна торгівля зросла на 8,4%

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі у 2020 у порівнянні з 2019 роком становив 8,4%.

Про це свідчать дані Держстату.

"Завдяки зростанню мінімальної зарплати до 6 тисяч гривень з 1 січня, а також зростанню середніх зарплат до 13,6 тисячі гривень цьогоріч — споживчий попит буде залишатися одним із ключових елементів відновлення економіки на 4,6% в цього року", - написав прем'єр міністр Денис Шмигаль.

За його словами, саме споживчий попит став одним із головних драйверів відновлення економіки з ІІІ кварталу 2020 року.

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Нагадуємо:

Верховна Рада прийняла в цілому президентський законопроєкт №3963 "Про внесення змін до ЗУ "Про Державний бюджет України на 2020 рік", який передбачає, зокрема, збільшення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень з 1 вересня 2020 року.