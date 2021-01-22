Тарифи на електроенергію: Уряд планує виділити 1,4 мільярда на компенсації за скасування пільг

Кабмін планує виділити 1,4 млрд грн з бюджету на виплату компенсацій на оплату електроенергії, спожиту у першому кварталі 2021 року, у зв'язку із скасуванням пільгових тарифів.

Про це йдеться у проєкті постанови, підготовленим Мінсоцполітики, який виставили на обговорення на сайті Федерації профспілок.

Відповідно до документа, кошти спрямують Мінсоцполітики на виплати компенсацій таким категоріям споживачів (крім тих, які отримують субсидію):

які проживають у житлових будинках (у т.ч. у будинках готельного типу, гуртожитках і квартирах), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (у т.ч. у сільській місцевості) і станом на 31 грудня 2020 року мали право на знижену ціну;

які проживають в багатоквартирних і не газифікованих будинках, в яких відсутнє або не функціонує центральне опалення (у т.ч. в сільскій місцевості);

багатодітні, прийомні сім'ї та дитячі будинки сімейного типу.

"Компенсація надається для покриття різниці вартості спожитої електроенергії, що виникла в результаті відміни знижених тарифів і застосування фіксованої ціни для побутових споживачів", - йдеться у проєкті постанови.

Нагадуємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що українці, у яких встановлено електроопалення, отримають компенсації за підвищення тарифу на електроенергію з 1 січня.

Кабмін скасував пільговий тариф на електроенергію в 90 коп/КВт.год для населення на перші 100 кВт.год та встановив з 1 січня 2021 року фіксовану ціну для побутових споживачів на рівні 1,68 грн/кВт.год.

Економічна правда