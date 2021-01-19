Мінфін продав держоблігацій на понад 12 мільярдів
Вівторок, 19 січня 2021, 18:34
19 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики (ОВДП) Мінфін залучив 12,3 мільярда гривень.
Про це йдеться у даних Міністерства фінансів.
На аукціонах було запропоновано 5 випусків держоблігацій, усі представлені у національній валюті.
Строки та середньозважені ставки дохідності були наступними:
- 3 місяців за ставкою 9,18%;
- 1 рік за ставкою 11,73%;
- 2 роки за ставкою 11,94%;
- 3 роки за ставкою 12,15%;
- 6 років за ставкою 12,49%.
Нагадаємо:
12 січня на аукціоні від продажу облігацій внутрішньої держпозики Мінфін залучив 8,9 мільярда гривень.
На першому цьогоріч аукціоні з продажу облігацій внутрішньої держпозики 5 січня Мінфін залучив 8,7 мільярда гривень.
За грудень 2020 року Мінфін продав держоблігацій на 115,9 мільярда гривень.
Економічна правда
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