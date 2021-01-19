"Доступні кредити 5-7-9%": обсяг позик перевищив 18 мільярдів

З моменту старти програми доступних кредитів 5-7-9% уповноважені банки видали 7957 позик на 18,5 мільярда гривень, з них 279 позики на суму 687,3 мільйона гривень - за останній тиждень.

Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Зазначається, що всього було видано 11,6 млрд грн позик рефінансування, 3,2 млрд грн - на капітальні інвестиції, ще 3,6 млрд грн видані в якості антикризових кредитів під 3%.

Найбільше кредитів видав Райффайзен Банк Аваль - 3,9 млрд, з який переважно це кредити рефінансування - 3 млрд грн (близько 80% усіх позик).

Нагадаємо:

З моменту старти програми доступних кредитів 5-7-9% уповноважені банки видали 7678 позик на 17,8 мільярда гривень, з них 103 позики на суму 338,2 мільйона гривень - за останній тиждень.

Кабмін на засіданні 28 грудня прийняв постанову щодо змін до держпрограми "Доступні кредити 5-7-9%", спрямованих на підтримку кредитування мікро, малого та середнього бізнесу в умовах карантину.

Економічна правда