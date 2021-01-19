Голова Мінфіну: У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що наразі немає економічних причин дефолту і в уряді не передбачають їх настання у 2021 році, за його словами, "у нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит".

Про це він сказав в інтерв'ю DER STANDARD, передає прес-служба Мінфіну.

"Ми запланували дефіцит бюджету в 7,5 відсотка на 2020 рік і, зрештою, мали лише 5,3 відсотка. Ми очікуємо дефіциту 5,5 відсотка у 2021 році. Ми очікували, що ВВП впаде на 4,8 відсотка в 2020 році; за попередніми даними, ми могли б бути в дещо кращому становищі з мінус 4,5 відсотка. У 2021 році я очікую 4,6 відсотка плюс.

Державний борг на 1 грудня становив 84,2 млрд доларів, з них зовнішній борг - 42,3 млрд доларів", - розповів міністр.

Відповідаючи на питання, чи загрожує Україні дефолт, Марченко підкреслив, що "немає жодної причини навіть задавати питання про це".

"В даний час немає економічних причин дефолту, а також ми не передбачаємо їх настання у 2021 році. У нас збалансований бюджет і ми знаємо, як фінансувати дефіцит. Найбільшу суму, трохи більше двох мільярдів доларів, ми повинні будемо повернути у вересні. До цього часу ми знайдемо варіант рефінансування", - запевнив він.

Також Марченко сказав, що його теперішня посада - це робота його мрії, "незважаючи на те, що став міністром фінансів у розпал кризи".

Нагадаємо:

Міжнародний валютний фонд оприлюднив графік погашення боргів Україною до 2036 року, цьогоріч необхідно сплатити 1,67 мільярда доларів.

Сума погашення держборгу України у 2021 році становить 16 мільярдів доларів - це майже вдвічі більше річної суми погашення у 2022 і 2023 роках.

Економічна правда