Зеленський прокоментував рішення уряду про обмеження ціни на газ

Президент Володимир Зеленський заявив, що вітає ухвалення урядом постанови про встановлення граничної ціни на газ для населення на рівні 6,99 грн за кубометр.

Про це повідомляє Офіс президента.

"Глава держави впевнений, що тарифи на комунальні послуги повинні бути соціально справедливими, а ринок газу має працювати за стандартами прозорої торгівлі та чесної конкуренції", - йдеться у повідомленні.

"За прийнятим рішенням ціни на газ для населення знизяться на понад 30%. Ми разом працювали, аби знайти механізми для цього. Це рішення також спонукатиме гравців ринку працювати чесно та прозоро і насамперед турбуватися про свого клієнта, тобто простого українця", - сказав Зеленський.

"Це рішення запроваджено у зв’язку з впливом пандемії коронавірусу COVID-19 на економічний стан, є тимчасовим, але відіграє важливу роль у встановленні справедливого ринку газу в Україні", - додали в ОП.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів встановив граничний розмір ціни на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні за кубічний метр.

Для споживачів, які мають контракти на постачання газу за ціною нижче 6,99 грн, тарифи не зміняться. Ціна постачальника останньої надії так само встановлена на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Також міністри встановили граничний тариф на розподіл газу – він не перевищуватиме 1,79 грн за кубометр.

Міністр фінансів Сергій Марченко розповів, що у Міжнародному валютному фонді занепокоєні можливим державним регулюванням цін на газ в Україні, адже це може призвести до порушення взятих в рамках Меморандуму зобов’язань.

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Економічна правда