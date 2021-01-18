Курс валют на 18 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

18 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановились на рівні 28,10 - 28,18 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,13 - 28,15 гривні;

Євро – 33,97 - 33,99 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,08 – 28,30 гривні. Євро купують по 33,72 гривні, продають по 34,17 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,18 - 28,26 гривні, євро - 33,90 - 34,07 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 1 копійку, встановивши його на 18 січня на рівні 28,05 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

15 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,12 - 28,14 гривні.

Економічна правда