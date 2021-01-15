Фондовий ринок США відкрився зниженням через новини про Байдена і вакцину Pfizer
Основні індекси Уолл-стріт 15 січня на відкритті торгів знизилися на понад 1% кожен через новини про фіскальну допомогу економіці США і вакцину Pfizer.
Індекс Dow Jones знижувався на 1,1% до 30620,22 пункту, індекс S&P 500 - на 1,1% до 3750,48 пункту, а Nasdaq - на 1,1% до 12956 пунктів.
План фіскальної допомоги економіці від нового президента Джо Байдена об'ємом в 1,9 трильйона доларів викликав побоювання з приводу підвищення податків.
Крім того, як повідомляє Associated Press, компанія Pfizer попередила про тимчасове скорочення поставок своєї вакцини в Європу через необхідність модернізувати потужності, щоб вийти на заплановане виробництво 2 млрд доз на рік.
Pfizer планує наростити випуск на заводі в бельгійському Пуурсе, що "потребує адаптації обладнання і процесів на фабриці", а також "нових кількісних тестів і схвалення від влади", заявив AP офіційний представник американської компанії в Данії Ліне Феддерс.
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Економічна правда
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