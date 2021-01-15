Підтримка економіки США на 1,9 трильйона: в Конґресі схвалили план Байдена

Спікерка Палати представників Ненсі Пелосі і лідер демократів у Сенаті Чак Шумер схвалили висунутий обраним президентом США Джо Байденом план підтримки економіки в умовах пандемії COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У спільній заяві Пелосі і Шумеру йдеться, що Конґрес "буде працювати над тим, щоб перетворити бачення обраного президента Байдена в закон, який пройде обидві палати і буде підписаний".

Вони нагадали, що Байден після обрання "сказав американському народу, що" допомога вже в дорозі".

"За допомогою пакету заходів з порятунку COVID, оголошеного обраним президентом, він швидко рухається до того, щоб доставити цю допомогу і задовольнити потреби американського народу".

План Байдена щодо стимулювання економіки США в умовах пандемії COVID-19 передбачає виділення на ці цілі $1,9 трлн.

Він включає ряд заходів економічної допомоги населенню, зокрема, виплати американцям по $1,4 тисяч. На додаток до виплат в розмірі $600, які були схвалені Конгресом в грудні

Обраний президент також закликав підвищити мінімальну заробітну плату до $15 на годину, збільшити допомогу по безробіттю, а також прискорити здійснення програми вакцинації населення, виділивши на це $160 млрд.

Українська правда