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Фонд гарантування почав виплату коштів вкладникам "Місто Банку"

П'ятниця, 15 січня 2021, 14:20
 

Фонд гарантування вкладів фізосіб з 15 січня 2021 року починає виплати коштів вкладникам визнаного неплатоспроможним "Місто Банку".

Про це повідомляє прес-служба Фонду.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться за договорами банківського вкладу, термін дії яких закінчився до 14 грудня 2020 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні рахунки).

У відомстві додали, що відшкодування здійснюються через відділення банків-агентів Фонду, які підключені до автоматизованої системи виплат ФГВФО.

"Для отримання коштів за зазначеними договорами вкладникам необхідно звернутися до будь-якого із вказаних банків-агентів з паспортом або іншим документом, що посвідчує особу", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Фонд гарантування продовжив термін дії тимчасової адміністрації "Місто Банку" з 15 січня до 14 лютого 2021 року включно.

Нагадаємо:

Правління НБУ ухвалило рішення про віднесення АТ "Місто Банк" Івана Фурсіна  до категорії неплатоспроможних у зв'язку зі зменшенням нормативів капіталу на 50 і більше відсотків від мінімального встановленого рівня.

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав процедуру виведення АТ "Місто банк" з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 15 грудня 2020 року до 14 січня 2021 року (включно).

Економічна правда

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Фонд гарантування вкладів банки

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