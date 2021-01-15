Курс валют на 15 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки

15 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,03 - 28,05 гривні.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 10:40 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 28,03 - 28,05 гривні;

Євро – 33,98 - 34,01 гривні.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 28,02 – 28,25 гривні. Євро купують по 33,84 гривні, продають по 34,27 гривні.

На "чорному" ринку долар торгується по 28,14 - 28,26 гривні, євро - 34,05 - 34,18 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 15 січня на рівні 28,06 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 січня на рівні 27,97 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,07 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

Економічна правда