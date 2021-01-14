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Офіційний курс: гривня ослабла до долара

Четвер, 14 січня 2021, 19:31
 

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 9 копійок, встановивши його на 15 січня на рівні 28,06 гривні.

Про це йдеться у даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановився на рівні 33,99 грн (на 14 січня - 34,04 гривні).

Нагадуємо:

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 8 копійок, встановивши його на 14 січня на рівні 27,97 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 28,05 - 28,07 гривні.

14 січня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 28,02 - 28,04 гривні.

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 15 копійок, встановивши його на 13 січня на рівні 28,05 гривні.

Економічна правда

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