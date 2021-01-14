Окупанти у Криму виставили на продаж винзавод "Коктебель"

Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон завод марочних вин "Коктебель" зі стартовою ціною 100 млн рублів.

Про це повідомляється на російському сайті розміщення інформації про проведення торгів.

На сайті йдеться, що "Міністерство майнових і земельних відносин Криму" продає нерухоме майно винзаводу - 73 об'єкти в Коктебелі, Щебетовці, Коктебелі, Курортному, Наниковому, вартість - 80,8 млн рублів.

Земельні ділянки заводу оцінили у понад 17,35 млн руб, рухоме майно - трохи менше 2 мільйонів рублів.

Об'єкти перебувають в оренді у ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель".

Заявки на участь в аукціоні приймають до 20 січня, торги заплановані на 26 січня.

Як зазначає видання "Крим.Реалії", ТОВ "Завод марочних вин "Коктебель" заснували в жовтні 2014 року. Компанія на 99,8% належить ТОВ "Гатчинський спиртовий завод" з Ленінградської області РФ.

"Підприємство належить Михайлу Якубчику, якого російські ЗМІ називають родичем директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна", - пишуть "Крим.Реалії".

Завод марочних вин "Коктебель" був заснований у 1879 році.

Завод має власні виноградники на площі близько 1070 га і ємнісний парк не менше 5 мільйонів літрів для виробництва тихих вин і не менше 6 млн літрів - для виробництва десертних вин і портвейнів.

Нагадаємо:

Мінреінтеграції ініціюватиме національні санкції та судове переслідування щодо осіб, причетних до "продажу" в окупованому Криму виноробного заводу "Масандра".

Міністерство закордонних справ України наголошує, що Росія понесе відповідальність за так званий продаж "експропрійованого концерну "Масандра" в окупованому Криму.

Виноробний завод "Масандра" (100% акцій) в окупованому Росією Криму "купила" дочірня компанія банку "Росія" "Південний проєкт" - найбільшим акціонером банку є друг президента РФ Путіна Юрій Ковальчук.

У листопаді Окупаційна влада в анексованому Росією Криму виставила на аукціон 100% акцій акціонерного товариства "Виробничо-аграрне об'єднання "Масандра".

У 2014 році Європейський союз ввів санкції проти 9 кримських компаній, 4 з яких є виробниками вин та алкогольних напоїв.

Під санкції потрапили "Азовський лікеро-горілчаний завод", національне виробничо-аграрне об'єднання "Масандра", "Агрофірма "Магарач" та "Завод шампанських вин "Новий світ".

Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.