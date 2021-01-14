Справа "Роттердам+": Апеляційний суд підтвердив правомірність дій НАБУ

12 січня Шостий апеляційний адмінсуд м. Києва скасував рішення Окружного адмінсуду (ОАСК) щодо протиправності дій детектива НАБУ в оцінці збитків від формули "Роттердам+" у 18 мільярдів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро.

"НАБУ переконане, що ОАСК не може надавати оцінку доказам в кримінальному судочинстві, адже це поза його компетенцією. Апеляційний суд також дійшов висновку, що справа не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства і закрив провадження", - зазначають у Бюро.

Зазначається, що "сторона захисту, в свою чергу, намагалася оскаржити дії детектива-аналітика НАБУ щодо розрахунку негативних наслідків від застосування формули, проте апеляційний суд не підтримав її позицію та визнав правомірними дії детективів".

Аналітики НАБУ оцінили збитки від першого періоду дії формули "Роттердам+" у 2016-2017 роках у 18 млрд грн.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет закрив справу за ознаками порушення НКРЕКП законодавства про захист економічної конкуренції щодо розрахунку у 2016-2017 роках ринкової ціни електроенергії (справа "Роттердам+" - ред.) через недоведеність порушення.

У справі про штучне завищення ціни на вугілля і електроенергію за формулою "Роттердам+" з’явилися результати нової експертизи, яка встановила наявність збитків від формули у розмірі 40 млрд грн.

У березні 2016 року Нацкомісія затвердила нову методику визначення оптової ринкової ціни на електроенергію. Згідно з нею, вартість вугілля у виробництві вугільно-теплової генерації рахувалась за формулою "вартість вугілля у порту Роттердам плюс вартість його доставки в Україну".

Через застосування нової формули теплові генерації, в тому числі генерації ДТЕК Ріната Ахметова і державне "Центренерго", стали продавати електроенергію дорожче.

Формула втратила чинність з 1 липня 2019 року у зв'язку з переходом України на новий ринок електроенергії.

8 серпня 2019 року детективи НАБУ у справі "Роттердам+" повідомили про підозру шістьом особам, зокрема голові Нацкомісії Дмитру Вовку та Бутовському.

Економічна правда