Які аеропорти були найбільш завантаженими у 2020 році – дані "Украероруху"

Найбільшу кількість злетів і посадок упродовж 2020 року було здійснено в міжнародному аеропорту "Бориспіль" - 47 524 польоти.

Про це повідомляє прес-служба "Украероруху" у Facebook.

На другому місці - міжнародний аеропорт "Київ" імені Ігоря Сікорського ("Жуляни") - 12 805 польотів, замикає топ-3 - аеропорт "Львів" імені Данила Галицького (9 850 польотів).

Далі у топ-10: міжнародний аеропорт "Одеса" - 9 282 польоти, міжнародний аеропорт "Харків" - 7 576 польотів, міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" - 4 174 польоти, міжнародний аеропорт "Полтава" - 4 119 польотів, міжнародний аеропорт "Запоріжжя" - 4 087 польотів, міжнародний аеропорт "Херсон" - 1 082 польоти, міжнародний аеропорт "Івано-Франківськ" - 808 польотів.

Нагадаємо:

За 2020 рік найбільше польотів у повітряному авіапросторі України виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) - 14 623 польоти.

Через вплив пандемії коронавірусу кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, упала на 57,6%.

Економічна правда