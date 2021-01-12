Минулого року кількість польотів в Україні скоротилася на 57,6% – "Украерорух"

Через вплив пандемії коронавірусу кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, упала на 57,6%.

Про це повідомляє прес-служба держпідприємства у Facebook.

"Кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, становить 142 047 рейсів, що на 57,6 % менше, ніж за дванадцять місяців 2019 року.

У повітряному просторі, що перебуває під відповідальністю України, у 2020 році було, зокрема, здійснено 21 102 внутрішні польоти (на 31,5 % менше порівняно із 2019 роком), 68 870 міжнародних польотів (-57,7 %) та 52 075 транзитних польотів (-63,2 %)", - йдеться у повідомленні.

При цьому, українські авіакомпанії минулого року виконали 49 733 польоти (на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік), іноземні - 92 314 польотів (-59,1 %).

"2020 рік став безпрецедентним викликом для авіаційної галузі України та всього світу через вплив пандемії коронавірусу, і наслідки кризи доведеться долати тривалий час", - заявили в "Украерорусі".

Економічна правда