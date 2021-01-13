Які компанії торік виконали найбільше польотів у небі України – дані "Украероруху"

За 2020 рік найбільше польотів у повітряному авіапросторі України виконала турецька авіакомпанія Turk Hava Yollari A.O. (Туреччина) - 14 623 польоти.

Про це повідомляє "Украерорух".

Далі у топ-3: Ukraine International Airlines (Україна) - 14 406 польотів і Aviakompaniya Belavia (Білорусь) - 10 644 польоти.

Також у топ-5: Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) - 9 151 політ, "Wind Rose" Aviation Company (Україна) - 8 511 польотів.

Крім цього, до топ-10 входять: Skyup Airlines LLC (Україна) - 8 434 польоти, LOT Polish Airlines (Польща) - 6 260 польотів, Ryanair LTD (Ірландія) - 5 965 польотів, Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) - 4 663 польоти, Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) - 3 446 польотів.

Зазначається, що українські авіакомпанії виконали торік 49 733 польоти (це на 54,7 % менше, ніж за 2019 рік), іноземні - 92 314 польотів (-59,1%).

Нагадаємо:

Через вплив пандемії коронавірусу кількість польотів, які Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням у 2020 році, упала на 57,6%.

Економічна правда