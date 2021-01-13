Черновецький-молодший став власником компанії, що інвестувала в будівництво житла

Бізнесмен та син колишнього мера Києва Степан Черновецький став офіційним власником компанії з управління активами, що профінансувала будівництво трьох житлових комплексів КАН Девелопмент Ігоря Ніконова.

Про це йдеться у повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Наприкінці грудня Комісія погодила намір набуття істотної участі Степаном Черновецьким у професійному учаснику фондового ринку ТОВ "КУА "ВАЛПРИМ".

На офіційному сайті КУА зазначається, що компанія брала участь у проєктах організації фінансування будівництва ЖК "Комфорт таун", ЖК Central Park та ЖК Tetris Hall. Всі три комплекси будувалися під девелопментом "КАН Девелопмент" у 2013-2020 роках.

До цього власниками статутного капіталу "КУА "ВАЛПРИМ" були Андрій Левін, Костянтин Примак та Максим Сокіран. Левін був довіреною особою Леоніда Черновецького на виборах президента України у 2004 році та працював директором Васильківського відділення "Правекс-Банку", що належав Черновецькому.

Окрім фінансування будівництва ЖК "Комфорт Таун", про що розповідав раніше власник КАН Девелопмент Ігор Ніконов, син колишнього міського голови інвестував у будівництво ще двох ЖК КАН Девелопмент – "Тетріс Холл" та "Централ Парк", але не самостійно, а за допомогою "професійних керуючих активами". Про це повідомили на запит ЕП у приймальні Черновецького-молодшого.

Степан Черновецький почав кар'єру в Правекс банку, який належав його батькові Леоніду. Працював старшим віце-президентом, а потім членом наглядової ради банку.

У 2012 році створив власну компанію Chernovetskyi Investment Group. У портфель компанії входять українські IТ-компанії: Eda.ua (входить в Foodout Group), Softcube і Zakaz.ua. У 2015 році CIG інвестувала 1 млн доларів в платформу для дітей KIDO'Z (Ізраїль) і 1 млн доларів в міжнародний сервіс з продажу автобусних квитків Busfor.

У 2017 році проінвестовано індійський проект з доставки готових страв Inner Chef, а також компанію Kray Technologies, виробника комерційних дронів для агропідприємств.

Нагадуємо:

Раніше ЕП повідомляла, що Черновецький активно, але непублічно інвестує кошти в ринок первинної нерухомості столиці України.

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Олександр Колесніченко, ЕП