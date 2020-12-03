Син Черновецького непублічно інвестує в нерухомість Києва – джерела

Леонід Черновецький та Степан Черновецький

Президент інвестиційної компанії Chernovetskyi Investment Group та син колишнього мера Києва Степан Черновецький активно, але непублічно інвестує кошти в ринок первинної нерухомості столиці України.

Про це йдеться у статті на Економічній правді.

Зокрема, Черновецькому належить земельна ділянка на Виноградарі біля майбутньої станції метрополітену "Мостицька", де будується житловий комплекс "Діброва Парк". Девелопером проєкту виступає IB Alliance.

Також Черновецький активно співпрацював з компанією КАН Девелопмент. Окрім фінансування будівництва ЖК "Комфорт Таун", про що розповідав раніше власник КАН Ігор Ніконов, син колишнього міського голови інвестував у будівництво ще двох ЖК КАН Девелопмент – "Тетріс Холл" та "Централ Парк", але не самостійно, а за допомогою "професійних керуючих активами".

У приймальні Степана Черновецького ЕП повідомили, що він особисто не інвестує у нерухомість.

"Степан має певні фінансові інвестиції у ринок нерухомості в Києві, які реалізуються через інститути спільного інвестування під управлінням ліцензованої компанії та професійних керуючих активами", – йдеться у відповіді на запит.

За словами джерел ЕП, Черновецький має частку 50% у компанії Edelburg Development. Ще 50% володіє ексочільник столичного підрозділу Державної архітектурно-будівельної інспекції Сергій Кучер. Компанію очолює Сергій Лєвцов, свояк Степана Черновецького – вони одружені на сестрах-двійнятах Діані та Жанні.

Інформацію про причетність Черновецького до Edelburg Development не змогли підтвердити у пресслужбі компанії.

Найбільший проєкт Черновецького – будівництво міні-міста "Світло парк" на Столичному шосе. Зараз його девелопером є Futura Hata, а починав будуватися ЖК "під прапорами "Київміськбуду".

Ще один відомий проєкт Черновецького – забудова території кінокопіювальної фабрики біля станції метро "Голосіївська". ЖК White Lines будується спільними зусиллями компанії A-Development Олексія Баранова, співвласника UDP Андрія Іванова та Futura Hata Степана Черновецького.

У статті наголошується, що співпраця Черновецького та інших бізнесменів здебільшого узгоджувалася меморандумами про співпрацю та "понятійками" – документами із зобов'язаннями сторін, які не мають юридичної сили. Автентичність документів підтвердили три джерела ЕП.

Детальніше читайте за посиланням: Сховані за "фасадом". Хто насправді володіє будівельним бізнесом в Києві

Олександр Колесніченко, ЕП