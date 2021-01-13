Ціни на нафту відновили зростання

Після падіння через спалахи коронавірусу в Китаї, ціни на нафту знову почали зростати та знаходяться на докарантинних рівнях.

Про це повідомляє Reuters.

Зростання цін відновилося після повідомлень Американського інституту нафти (American Petroleum Institute) про значне скорочення запасів нафти у США. Раніше ціни на ф’ючерси нафти Brent та WTI впали через впровадження локдауну у місті Шицзячжуан, що неподалік Бейджина (Пекіна) у Китаї - країна є другим найбільшим споживачем нафти у світі.

Запаси зменшилися на 5,8 млн барелів до 484,5 млн, водночас аналітики очікували падіння у межах 2,3 млн барелів.

Нафта West Texas Intermediate (WTI) зросла у ціні на 34 центи (+0,6%) за останню сесію та встановилась на рівні 53,55 долара за барель, 12 січня ціни на WTI зросли 2%.

Ф’ючерси Brent під час минулої сесії зросли на 1,7%, а 13 січня додали ще 36 центів (0,6%) у ціні та наразі вартують 56,94 долара за барель.

Востаннє такі ціни спостерігалися до першого спалаху захворюваності у Китаї та локдаунів, що впроваджувалися для зупинки розповсюдження вірусу.

Нагадаємо:

Після цінових рекордів ф’ючерси Brent та WTI почали падати - оптимізм інвесторів зменшується на тлі нової хвилі захворюваності у Китаї.

Ціни на нафту Brent та WTI зростають через рішення Саудівської Аравії обмежити видобування нафти - Brent вперше з лютого сягнув 55 доларів за барель.

Економічна правда