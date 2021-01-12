Хакери поширили у мережі викрадені дані щодо вакцин проти Covid-19

Хакери, що атакувати Європейське агентство з лікарських засобів наприкінці грудня минулого року, поширили у мережі викрадені документи щодо та вакцин проти Covid-19 - акції компаній-виробників втрачають у ціні.

Про це повідомляє Bloomberg.

В Агентстві зазначають, що терміни затвердження лікарських засобів та вакцин проти Covid-19 не змінилися, а правоохоронні органи займаються справою щодо викрадення даних у грудні.

Акції компанії Pfizer, одного з виробників вакцин проти Covid-19, втратили у ціні понад 2% після оприлюднення інформації, акції BioNTech впали на 4,3%. Акції Moderna також зазнали падіння у ціні.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Європейське агентство з лікарських засобів, яке в тому числі займається сертифікацією вакцин від коронавірусу, стало об'єктом кібератаки.

Хакери, які атакували Європейське агентство з лікарських засобів, отримали доступ до документів щодо вакцини Pfizer/BioNTech та Moderna.

Економічна правда