Рожкова: Угоду про продаж IFC частки в капіталі "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021-го

Угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021 року.

Таку думку у Facebook висловила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"На початку року можемо дочекатися угоди "довжиною у три роки". Ще наприкінці 2017 року IFC, Міністерство фінансів та Укргазбанк підписали меморандум про часткову приватизацію Укргазбанку. Закрити угоду, схоже, вдасться на початку 2021-го", - написала Рожкова.

"Це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015-го, коли ЄБРР став акціонером "Райффайзен Банку Аваль".

По-друге, держава на ділі доведе задекларований намір - зменшити роль у банківському секторі. Звісно, до зниження частки держави у банках з нинішніх 54% до 25% ще далеко. Але "лиха беда начало". На черзі - Ощадбанк, якому чимало ще треба зробити", - додала вона.

Нагадуємо:

У грудні 2020-го у Мінфіні повідомляли, що підписання угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" перебуває на фінальній стадії та очікується протягом 30 робочих днів.

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.