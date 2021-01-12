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Рожкова: Угоду про продаж IFC частки в капіталі "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021-го

Вівторок, 12 січня 2021, 13:35
 

Угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021 року.

Таку думку у Facebook висловила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.

"На початку року можемо дочекатися угоди "довжиною у три роки". Ще наприкінці 2017 року IFC, Міністерство фінансів та Укргазбанк підписали меморандум про часткову приватизацію Укргазбанку. Закрити угоду, схоже, вдасться на початку 2021-го", - написала Рожкова.

"Це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015-го, коли ЄБРР став акціонером "Райффайзен Банку Аваль".

По-друге, держава на ділі доведе задекларований намір - зменшити роль у банківському секторі. Звісно, до зниження частки держави у банках з нинішніх 54% до 25% ще далеко. Але "лиха беда начало". На черзі - Ощадбанк, якому чимало ще треба зробити", - додала вона.

Нагадуємо:

У грудні 2020-го у Мінфіні повідомляли, що підписання угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" перебуває на фінальній стадії та очікується протягом 30 робочих днів.

Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.

У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.

11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і ​​Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.

Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.

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Економічна правда

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