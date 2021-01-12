Рожкова: Угоду про продаж IFC частки в капіталі "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021-го
Угоду з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" можуть закрити на початку 2021 року.
Таку думку у Facebook висловила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова.
"На початку року можемо дочекатися угоди "довжиною у три роки". Ще наприкінці 2017 року IFC, Міністерство фінансів та Укргазбанк підписали меморандум про часткову приватизацію Укргазбанку. Закрити угоду, схоже, вдасться на початку 2021-го", - написала Рожкова.
"Це знакова подія для банківського ринку України. По-перше, такі стратегічні інвестори востаннє входили у наші банки наприкінці 2015-го, коли ЄБРР став акціонером "Райффайзен Банку Аваль".
По-друге, держава на ділі доведе задекларований намір - зменшити роль у банківському секторі. Звісно, до зниження частки держави у банках з нинішніх 54% до 25% ще далеко. Але "лиха беда начало". На черзі - Ощадбанк, якому чимало ще треба зробити", - додала вона.
Нагадуємо:
У грудні 2020-го у Мінфіні повідомляли, що підписання угоди з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC) щодо входження в капітал державного "Укргазбанку" перебуває на фінальній стадії та очікується протягом 30 робочих днів.
Міжнародна фінансова корпорація із групи Світового банку може надати державному Укргазбанку 5-річну позику на 30 мільйонів євро з можливістю конвертувати її у частку в акціонерному капіталі фінустанови у розмірі до 20%.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
У лютому 2019 року повідомлялося, що IFC та Укргазбанк починають оцінку і структурування фінансового інструменту для входження IFC у капітал банку.
У квітні "Укргазбанк" і Міжнародна фінансова корпорація підписали у Вашингтоні договір, який передбачає надання банку консультацій для зміцнення потенціалу банку в сфері обслуговування підприємств малого і середнього бізнесу.
11 листопада 2017 року Мінфін, IFC і Укргазбанк підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо підтримки приватизації Укргазбанку.
Держава володіє 94,94% акцій Укргазбанку.
Читайте також: Що буде з державними банками. Нова стратегія Кабміну
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua