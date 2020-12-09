Уряд почне виплачувати борги шахтарям з 20 грудня

1,4 мільярда гривень почнуть надходити на рахунки підприємств вугільної промисловості з 20 грудня 2020 року.

Про це йшлося на засідання Кабміну 9 грудня.

"За нашими розрахунками на 18 грудня ми виходимо на отримання коштів в спеціальний фонд державного бюджету і з 18 грудня ми почнемо вже роботу по випуску цих коштів, відповідно, на шахти, для виплати зарплат шахтарів. Тобто це десь відбудеться орієнтовно з 20 грудня", - розповів заступник Міністра енергетики Максим Немчінов.

На уточнення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що виплати відбудуться повністю, обсягом 1,4 мільярда "як це передбачено змінами до закону про бюджет".

Нагадаємо:

Раніше у Кабміні повідомили, що уряд затвердив порядок надходжень до держбюджету, з яких виплатять 1,4 мільярда гривень заробітної плати шахтарям.

У понеділок, 16 листопада, Бюджетний комітет завершив роботу над законопроєктом, яким можуть виділити майже 9 мільярдів гривень на "ковідний" фонд та виплатити борги шахтарям на понад мільярд.

17 листопада Верховна Рада ці зміни підтримала, 28 листопада вони набрали чинності.

Економічна правда